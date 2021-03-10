21 обстріл за добу: окупаційні війська РФ продовжують гатити по українських позиціях Суспільство | 10-03-2021, 08:59 0 60 Протягом минулої доби в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Росії 21 раз порушили режим припинення вогню.



Джерело: штаб ООС



Дослівно: "В районі населених пунктів Красногорівка, Піски, Новозванівка, Золоте-4 та Опитне війська окупанта обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120 мм та 82 мм калібрів, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.



У передмісті Авдіївки, селищ Лебединське та Південне противник здійснив прицільний обстріл українських позицій з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.



Неподалік селища Троїцьке, населених пунктів Пищевик та Залізне російські загарбники відкривали вогонь з ручних та станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. А також було помічено облаштування противником інженерних позицій в напрямку селища Троїцьке.



На обстріли противника наші воїни відкривали вогонь у відповідь.



Бойових втрат серед наших військових немає".



Деталі: Від початку доби на Донбасі поки без обстрілів. "Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил й надалі контрольована українськими воїнами".