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21 обстріл за добу: окупаційні війська РФ продовжують гатити по українських позиціях
|Суспільство | 10-03-2021, 08:59
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|Протягом минулої доби в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Росії 21 раз порушили режим припинення вогню.
Джерело: штаб ООС
Дослівно: "В районі населених пунктів Красногорівка, Піски, Новозванівка, Золоте-4 та Опитне війська окупанта обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120 мм та 82 мм калібрів, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
У передмісті Авдіївки, селищ Лебединське та Південне противник здійснив прицільний обстріл українських позицій з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
Неподалік селища Троїцьке, населених пунктів Пищевик та Залізне російські загарбники відкривали вогонь з ручних та станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. А також було помічено облаштування противником інженерних позицій в напрямку селища Троїцьке.
На обстріли противника наші воїни відкривали вогонь у відповідь.
Бойових втрат серед наших військових немає".
Деталі: Від початку доби на Донбасі поки без обстрілів. "Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил й надалі контрольована українськими воїнами".
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