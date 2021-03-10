ЧЕРЕЗ ДРІБ'ЯЗКОВУ ПАРТІЮ СИГАРЕТ ІНОЗЕМЕЦЬ ВТРАТИВ НА КОРДОНІ «БУС» Суспільство | 10-03-2021, 10:08 0 19

Приховані 240 пачок сигарет українського виробництва виявили сьогодні вранці, на кордоні з Румунією прикордонники Мукачівського загону спільно з працівниками митниці.



35-річний громадянин Румунії, прямуючи на виїзд з України через пункт пропуску «Дякове», приховав контрабандний тютюн у подвійній стелі свого мікроавтобуса марки «Мерседес» 1996 року випуску.



Сигарети та мікроавтобус в іноземця вилучили встановленим порядком. Сума оцінки вилучених речей наразі встановлюється.







Прес-служба Мукачівського прикордонного загону



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