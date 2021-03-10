ПЕРЕТНУТИ КОРДОН ЗА ДОКУМЕНТАМИ З ПІДРОБКАМИ — НЕ ВИЙШЛО Суспільство | 10-03-2021, 10:23 0 11



Сьогодні, вночі прикордонники Львівського загону припинили дві спроби перетину держрубежу за документами, у яких виявлено підробки.

У пункті пропуску «Краківець» за попередньою інформацією співробітників оперативного підрозділу було виявлено на в’їзд в Україну два автомобілі марки «Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI», під керуванням громадян України мешканців Хмельницької області. Під час перевірки документів, правоохоронці помітили ознаки підробок свідоцтв про реєстрацію на зазначені транспортні засоби.

За обома випадками проінформовано співробітників Національної поліції. У діях чоловіків вбачають ознаки правопорушення, передбаченого ст. 358 ККУ «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів».

