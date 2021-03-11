ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ ПРИСВОЇВ ДЕРЖАВНУ НАГОРОДУ ПРИКОРДОННИЦІ МУКАЧІВСЬКОГО ЗАГОНУ Суспільство | 10-03-2021, 13:12 0 82





Президент Володимир Зеленський підписав указ № 92/2021 про відзначення державними нагородами України з нагоди Міжнародного жіночого дня.



За значний особистий внесок у соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, зразкове виконання службового обов’язку та багаторічну сумлінну працю 109 українок були відзначені державними нагородами.



Серед нагороджених прикордонниця Мукачівського загону, начальниця групи інспекторів прикордонного контролю відділення інспекторів «Лужанка» капітан Ірина БОГУШ.



Військова кар’єра Ірини Богуш розпочалася у 2014-ому. Після закінчення Національної академії Держприкордонслужби імені Богдана Хмельницького вона п’ять років проходила військову службу в Сумському прикордонному загоні Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України. У квітні 2019 року капітан Богуш продовжила службу у підрозділах Західного регіонального управління.



Сьогодні вона професійно керує службовою діяльністю підрозділу та чітко дотримується принципової позиції щодо тих, хто намагається незаконно перетнути державний кордон України. Офіцер досконало знає законодавство і відомчі керівні документи в галузі охорони державного кордону. Очолюючи зміни прикордонних нарядів й особисто під час виконання службових завдань виявляє високу пильність, завжди неупереджено і правильно приймає рішення щодо пропуску через державний кордон осіб, транспортних засобів і вантажів.



Незважаючи на виклики 2020 року пов’язані з необхідністю недопущення поширення СОVID-19, прикордонні підрозділи відділу «Лужанка» забезпечили стабільність пропускних операцій.



Так, за результатами оперативно-службової діяльності, у 2020 році очолюваний прикордонницею підрозділ визнаний одним з кращих у прикордонному загоні.



Під безпосереднім керівництвом Ірини зміна прикордонних нарядів у пункті пропуску виявила та не допустила незаконного переміщення через державний кордон: 5 викрадених транспортних засобів та двох автомобілів з підробленими ідентифікаційними номерами; великої кількості прихованих тютюнових виробів; медичних препаратів психотропної дії; не задекларованої вогнепальної зброї; та готівки на десятки тисяч євро.



Також підрозділ капітана Богуш запобіг незаконному вивезення з України переліку культурних цінностей.



Особиста принциповість та доброчесність Ірини Ярослвівни, та постійна робота з підлеглим персоналом стали запорукою доброчесності усього підрозділу.







Прес-служба Мукачівського прикордонного загону



