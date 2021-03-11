Понад два мільярди гривень податку на доходи фізичних осіб надійшло до казни від платників податків Львівщини Суспільство | 10-03-2021, 13:24 0 116









Як повідомили в Головному управлінні ДПС у Львівській області, протягом січня-лютого 2021 року до бюджетів Львівської області надійшло податку з доходів фізичних осіб в сумі понад 2 364 млн гривень. Це на 108,0 відс, або на 175,8 млн грн більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року (січень-лютий 2020 року – 2 188,5 млн гривень).



Протягом лютого 2021 року до бюджетів Львівської області надійшло ПДФО в сумі понад 1 324,0 млн грн, що на 125,5 млн грн більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року (лютий 2020 року – 1 198,5 млн гривень).