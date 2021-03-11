Великі платники Заходу сплатили 856 мільйонів гривень ЄСВ та 156 мільйонів гривень ПДФО Суспільство | 10-03-2021, 13:53 0 95



У Західному міжрегіональному управлінні ДПС по роботі з великими платниками податків підвели підсумки повноти надходжень єдиного соціального внеску та податку на доходи фізичних осіб за два місяці 2021 року. За словами в.о.начальника Ірини Короткової, з початку року від великих платників, які перебувають на обліку у Західному міжрегіональному управлінні ДПС по роботі з великими платниками податків, надійшло 856 мільйонів гривень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Традиційно найбільшим джерелом наповнення місцевого бюджету серед податкових платежів є податок на доходи фізичних осіб. У січні-лютому 2021 року представники львівської бізнес-еліти перерахували 156 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб. З цієї суми 117 мільйонів гривень (75% від загальних надходжень) спрямовано до місцевих бюджетів Львівщини, а 39 мільйонів гривень (25%) – надійшло до державного бюджету.



