Майже 142 мільйони гривень перерахували великі платники податків до місцевих бюджетів у 2021 році Суспільство | 10-03-2021, 14:59 0 122



У січні-лютому 2021 року великі підприємства, які перебувають на обслуговуванні в Західному міжрегіональному управлінні ДПС по роботі з великими платниками податків, перерахували до місцевих бюджетів майже 142 млн гривень.

Найбільш вагомим джерелом наповнення місцевих бюджетів є податок на доходи фізичних осіб. З початку року представники великого бізнесу сплатили 117 млн гривень цього податку. Крім того, великі платники перерахували до місцевих бюджетів 14 млн. гривень податку на прибуток підприємств, 4 млн гривень земельного податку, 4 млн гривень акцизного податку з роздрібного продажу підакцизними товарами, податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки – 1,5 млн гривень, рентної плати за спеціальне використання води – 464 тис гривень.

