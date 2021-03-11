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«Хабар» для уникнення відповідальності за водіння у нетверезому стані: справу передано до суду
|Суспільство | 10-03-2021, 15:08
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За процесуального керівництва Радехівської місцевої прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт щодо 42-річного жителя м.Кам’янка-Бузька, якого обвинувачують у пропозиції та обіцянці службовій особі надати їй неправомірну вигоду (ч.1 ст.369 КК України).
Встановлено, що у лютому поточного року у м. Кам’янка-Бузька водій Опеля запропонував неправомірну вигоду у розмірі 1700 гривень, поклавши грошові кошти у салон службового автомобіля патрульної поліції. Натомість обвинувачений хотів уникнути складання правоохоронцями протоколів про керування авто у стані алкогольного сп’яніння та порушення ПДР.
Досудове розслідування здійснювали слідчі СВ ВП №5 Львівського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 1 000 до 4 000 (17000 – 68000 грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від 2 до 4 років, або позбавленням волі на той самий строк.
Примітка: відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Львівської обласної прокуратури
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