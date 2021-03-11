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ОФІЦЕР МУКАЧІВСЬКОГО ПРИКОРДОННОГО ЗАГОНУ СТАВ ЧЕМПІОНОМ УКРАЇНИ З РУКОПАШНОГО БОЮ

Суспільство | 10-03-2021, 15:11Коментарів: 0 0 Переглядів: 88 88    

ОФІЦЕР МУКАЧІВСЬКОГО ПРИКОРДОННОГО ЗАГОНУ СТАВ ЧЕМПІОНОМ УКРАЇНИ З РУКОПАШНОГО БОЮ

З 5 по 7 березня 2021 року в місті Київ відбувся чемпіонат України з рукопашного бою, у якому взяли участь 200 спортсменів.

За підсумками цих змагань у ваговій категорії до 90 кг перемогу здобув офіцер Держприкордонслужби лейтенант Євген Хотінь. У фінальному бою Євген переміг представника з Києва.

Завдяки цій перемозі прикордонник увійшов до складу збірної України та отримав можливість взяти участь у майбутньому чемпіонаті світу з рукопашного бою, який пройде в Києві восени 2021 року. Змагання такого рівня в Україні відбуватимуться вперше.

Зауважимо, що це вже не перше чемпіонське звання прикордонника. У 2017 році Євген став чемпіоном Європи у ваговій категорії до 80 кг, а вже у 2018 році здобув звання чемпіона світу з рукопашного бою у ваговій категорії до 70 кг.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
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