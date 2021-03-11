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Внаслідок ворожого обстрілу загинув військовий

Суспільство | 11-03-2021, 10:16Коментарів: 0 0 Переглядів: 78 78    
У ніч на 11 березня окупанти порушили режим припинення вогню біля Старогнатівки – у результаті загинув військовий зі складу Об’єднаних сил.
Внаслідок ворожого обстрілу загинув військовий
Джерело: Оперативно-тактичне угруповання "Схід" у Facebook

Деталі: Уточнюється, що збройні формування РФ обстріляли позиції українських захисників біля Старогнатівки зі стрілецької зброї.

Внаслідок ворожого вогню військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав важке поранення. Йому надали медичну допомогу, але врятувати його життя не вдалося.

Про дії окупантів повідомили представників ОБСЄ.

Нагадаємо: 10 березня на Донбасі зафіксували чотири порушення режиму припинення вогню з боку ворога - у передмісті селищ Південне і Троїцьке, та неподалік Авдіївки та Водяного.
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