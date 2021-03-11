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COVID у світі: Україна обійшла Велику Британію за кількістю нових заражень
|Суспільство | 11-03-2021, 10:22
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|За добу 9 березня у світі виявили понад 461 тисячу нових хворих на COVID-19. Найбільше випадків – у Бразилії, США та Франції.
Джерело: дані сайту Worldometers
Деталі: Зокрема у Бразилії – 80 955 нових хворих, у США – 60 355, у Франції – 30 303. В Індії та Італії – по понад 22 тисячі випадків.
У Польщі - 17 260 хворих, у Чехії – 15 196, у Росії – 9 079.
За кількістю нових випадків Україна – на 17 місці у світі, між Йорданією та Великою Британією.
За добу померли 9 948 осіб, загалом за час пандемії кількість померлих сягнула 2,6 млн.
Хворіють 21,7 млн людей. Уже одужали - 94,2 млн.
Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП
Нагадаємо: За добу 9 березня в Україні виявили 6 377 нових випадків COVID-19. Госпіталізували 1 904 особи, померли 219 осіб, одужали 5 687 осіб.
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