Прицільні обстріли позицій ЗСУ не припиняються – ООС Суспільство | 11-03-2021, 10:59 0 70 10 березня російські окупанти вісім разів порушили режим припинення вогню, внаслідок чого Україна втратила одного військового.



Джерело: повідомлення штабу ООС



Деталі: Біля Старогнатівки ворог використовував стрілецьку зброю. Внаслідок чого важке поранення отримав український захисник. Врятувати його життя медики не змогли. Наші бійці відповіли на такі дії загарбників.



Зокрема, біля Південного та Троїцького найманці відкривали провокаційний вогонь у бік українських захисників з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.



Неподалік Авдіївки та Водяного, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська обстрілювали наші позиції з автоматичних станкових гранатометів.



Поблизу населених пунктів Ломакіне, Красногорівка та Мар’їнка бойовики відкривали прицільний вогонь у напрямку позицій Збройних Сил України з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.



Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.



Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань РФ та її найманців.



Окрім того, 10 березня зафіксовано проведення інженерних робіт з обладнання позицій в напрямку підрозділів Збройних Сил України на непідконтрольній Уряду України території, в районі населеного пункту Калинове.



Українською стороною СЦКК негайно вживалися заходи щодо припинення порушень, передбачені координаційним механізмом.



"Станом на 7 годину ранку, 11 березня, обстрілів не зафіксовано. Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил контрольована українськими воїнами", - підсумували у штабі.