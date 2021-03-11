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У Польщі звинуватили висланого дипломата РФ у поширенні коронавірусу
|Суспільство | 11-03-2021, 11:10
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|Висланий з Польщі російський консул був заражений коронавірусом, при цьому він брав участь у зустрічах, з’являвся у громадських місцях.
Про це заявив речник міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство PAP.
"Генеральний консул Російської Федерації у Познані Ігор Ощепков був визнаний персоною нон грата в Польщі. Згідно з процедурою, він покинув територію Польщі", - сказав Жарин.
За його словами, перед поверненням до РФ консул здійснив "низку дій і вчинків, які становили додаткову епідемічну загрозу в Польщі. Зокрема, його бачили за записом познанської демонстрації на захист опозиціонера Алексєя Навального 23 січня.
"Консул після отримання інформації про зараження вірусом, який викликає COVID-19, не дотримувався санітарних вимог, брав участь у зустрічах, з’являвся у громадських місцях, ризикуючи життям сторонніх осіб", - заявив речник.
За його словами, поведінку російського дипломата можна оцінити як безвідповідальну і небезпечну.
Жарин зазначив, що закордонні партнери Польщі також відзначали випадки легковажного ставлення російських дипломатів до правил протидії епідемії.
Російський консул був висланий з Польщі у відповідь на нещодавню висилку Росією трьох дипломатів країн ЄС. Росіянин був оголошений персоною нон грата 8 лютого, а 20 лютого покинув територію Польщі.
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