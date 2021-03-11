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У смерті 72-річного жителя Лапаївки підозрюють сина
|Суспільство | 11-03-2021, 11:26
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За процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №3 повідомлено про підозру 48-річному жителю с.Лапаївка за спричинення тяжких тілесних ушкоджень своєму батькові, від яких той помер (ч.2 ст.121 КК України).
Встановлено, що 5 березня цього року чоловік у нетверезому стані побив свого батька, з яким проживав: наносив численні удари по голові та тіла потерпілому. Від отриманих травм потерпілий помер 7 березня.
Досудове розслідування здійснюють слідчі СВ ВП №6 ЛРУП ГУ НП у Львівській області.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Львівської обласної прокуратури
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