У смерті 72-річного жителя Лапаївки підозрюють сина Суспільство | 11-03-2021, 11:26 0 62



За процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №3 повідомлено про підозру 48-річному жителю с.Лапаївка за спричинення тяжких тілесних ушкоджень своєму батькові, від яких той помер (ч.2 ст.121 КК України).



Встановлено, що 5 березня цього року чоловік у нетверезому стані побив свого батька, з яким проживав: наносив численні удари по голові та тіла потерпілому. Від отриманих травм потерпілий помер 7 березня.



Досудове розслідування здійснюють слідчі СВ ВП №6 ЛРУП ГУ НП у Львівській області.



Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.



Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.



Пресслужба Львівської обласної прокуратури