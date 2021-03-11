НА ЗАКАРПАТТЯ ПРИБУЛИ КУРСАНТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖПРИКОРДОНСЛУЖБИ Суспільство | 11-03-2021, 11:28 0 60



Чотири десятки курсантів Національної академії Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького прибули до Мукачівського прикордонного загону для проходження стажування.



Після доведення обстановки, що склалась на ділянці загону, та проведення необхідних інструктажів курсантів розподілили на підрозділи де вони пройдуть практичну підготовку за напрямками обраного ними фаху, зокрема на посадах старшого інспектора прикордонної служби, заступника начальника відділення інспекторів прикордонної служби, помічника начальника відділу з адміністративно-юрисдикційної діяльності, оперуповноваженого прикордонного оперативно-розшукового відділу, заступника начальника відділення інспекторів прикордонної служби по роботі з персоналом, начальника автомобільної групи відділу озброєння та інженерно-технічного забезпечення та начальника відділення центру зв’язку та інформаційних систем органу охорони державного кордону.



Перед вибуттям до прикордонних підрозділів, зі словами благословення і настанови на добрі справи, звернувся до майбутніх офіцерів військовий капелан загону протоієрей Віктор Худяк.



Впродовж стажування, яке триватиме три тижні, курсанти матимуть змогу ознайомитись з інноваціями, які постійно впроваджує Держприкордонслужба в захисті від злочинців і зовнішньої агресії та на власному досвіді побачити, як відбувається реформування та переозброєння підрозділів охорони кордону за стандартами ЄС та НАТО .







Прес-служба Мукачівського прикордонного загону