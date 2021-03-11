Ігор Лазорко, в.о. начальника ГУ ДПС у Львівській області, про переваги електронних сервісів ДПС та як отримати довідку про доходи через Електронний кабінет платника Суспільство | 11-03-2021, 11:31 0 60

Про переваги електронних сервісів ДПС, та як швидко та зручно можна отримати довідку про доходи не відвідуючи податкову розповів Ігор Лазорко, в.о. начальника Головного управління ДПС у Львівській області: “Для того щоб отримати «довідку про доходи» у рамках кампанії декларування доходів громадян та електронного декларування доходів державних службовців за 2020 рік не обов’язково відвідувати податкову службу. Довідку про доходи можна отримати он-лайн, скориставшись сервісом «Електронний кабінет». Для цього, маючи електронний цифровий підпис (ЕЦП), необхідно за адресою http://cabinet.tax.gov.ua, або через офіційний вебпортал ДПС України (https://tax.gov.ua) здійснити вхід до Електронного кабінету і в розділі «ЕК для громадян» обрати «Запит про суми виплачених доходів». Безкоштовним сервісом Державної податкової служби «Електронний кабінет», який працює в режимі реального часу, можна скористатись цілодобово. А сертифікати ключів можна отримати безкоштовно у будь-якому пункті кваліфікованого видавача електронних довірчих послуг Інформаційно-довідкового департаменту ДПС України або в банківських установах та організаціях.



Заохочуємо Вас до користування сервісом «Електронний кабінет». Це один із найбільш функціональних електронних сервісів ДПС, важливість використання якого особливо зросла під час карантину, так як забезпечує дистанційні комунікації з податковими органами”.





