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Уникнути відповідальності за водіння у нетверезому стані не вдалося! Судитимуть водія, що намагався дати «хабар» поліцейському
|Суспільство | 11-03-2021, 11:37
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За процесуального керівництва Червоноградської місцевої прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт щодо 65-річного жителя Червоноградського району, якого обвинувачують у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).
Встановлено, що 27 лютого поточного року водій запропонував та надав неправомірну вигоду у розмірі 50 Євро, з метою уникнення відповідальності за водіння у нетверезому стані. Однак, поліцейський від грошей відмовився та викликав на місце події слідчо-оперативну групу.
Досудове розслідування здійснювали слідчі СВ ВП №2 Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 1 000 до 4 000 (17000 – 68000 грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від 2 до 4 років, або позбавленням волі на той самий строк.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Львівської обласної прокуратури
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