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Журналістів запрошують на пресконференцію з нагоди відкриття мультимедійної виставки «Художники дипломати — перехресні стежки»
|Суспільство | 11-03-2021, 11:39
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|У п’ятницю, 12 березня, у Музеї Митрополита Андрея Шептицького (вул. Кривоноса, 1) відбудеться пресконференція з нагоди відкриття мультимедійної виставки «Художники дипломати — перехресні стежки». Початок — об 11.00 год.
Для журналістів буде можливість першими відвідати унікальний показ визначних картин українських художників, які «виборювали місце під сонцем» по світах, у далекій Канаді, Америці, Аргентині чи Венесуелі. Показ картин буде відбуватися інноваційно і способами цифрової подачі, через високоякісні мультимедійні проекти.
«Обравши шлях оцифрування та анімації у великомасштабному форматі, ми хочемо оживити найвиразніші образи, події та факти із життя і творчості обраних мистців. Цей проект передбачає ознайомити львів'ян і гостей міста із невідомими героїчними українськими мистецькими особистостями, які за важких політичних обставин покинули рідну землю, проте завжди були носіями України у світі і наскрізно демонстрували українськість у своїй творчості на різних континентах планети», — повідомили організатори.
Мультимедійна виставка спрямована на взаємодію класичних форм мистецтва з експериментальними методами їх подачі, показуючи оригінальні твори з колекції Музею Шептицького. Виставка підкреслить невипадкову духовну та меценатську роль Андрея Шептицького у житті художника ХХ ст.
Контактна інформація для запитів ЗМІ: тел.: +38 067 248 13 87, marta.troshchak@novelex.eu. Загальні запити: тел.: +38 050 519 13 71, Музей Митрополита Андрея Шептицького, http://surl.li/mssh, м. Львів, вул. Кривоноса, 1.
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