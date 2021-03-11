Журналістів запрошують на пресконференцію з нагоди відкриття мультимедійної виставки «Художники дипломати — перехресні стежки» Суспільство | 11-03-2021, 11:39 0 56 У п’ятницю, 12 березня, у Музеї Митрополита Андрея Шептицького (вул. Кривоноса, 1) відбудеться пресконференція з нагоди відкриття мультимедійної виставки «Художники дипломати — перехресні стежки». Початок — об 11.00 год.



Для журналістів буде можливість першими відвідати унікальний показ визначних картин українських художників, які «виборювали місце під сонцем» по світах, у далекій Канаді, Америці, Аргентині чи Венесуелі. Показ картин буде відбуватися інноваційно і способами цифрової подачі, через високоякісні мультимедійні проекти.



«Обравши шлях оцифрування та анімації у великомасштабному форматі, ми хочемо оживити найвиразніші образи, події та факти із життя і творчості обраних мистців. Цей проект передбачає ознайомити львів'ян і гостей міста із невідомими героїчними українськими мистецькими особистостями, які за важких політичних обставин покинули рідну землю, проте завжди були носіями України у світі і наскрізно демонстрували українськість у своїй творчості на різних континентах планети», — повідомили організатори.



Мультимедійна виставка спрямована на взаємодію класичних форм мистецтва з експериментальними методами їх подачі, показуючи оригінальні твори з колекції Музею Шептицького. Виставка підкреслить невипадкову духовну та меценатську роль Андрея Шептицького у житті художника ХХ ст.



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