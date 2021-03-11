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Великі платники Західного міжрегіонального управління збільшили податкову ефективність з податку на додану вартість

Суспільство | 11-03-2021, 14:02Коментарів: 0 0 Переглядів: 99 99    


У Західному міжрегіональному управлінні ДПС по роботі з великими платниками податків підбили підсумки декларування податку на додану вартість за січень цього року.
Так, загальний обсяг реалізації становив 29 млрд грн, при цьому платниками задекларовано до сплати 458 млн грн ПДВ.
«Слід звернути увагу на той факт, що порівняно з січнем 2020 року при зменшенні сукупного обсягу реалізації 10 відсотків, забезпечено приріст нарахованого ПДВ на 3 відсотки.
Позитивна динаміка нарахувань ПДВ до минулого року простежується практично за всіма бюджетоформуючими групами:
підприємства з розподiлу електроенергії – нарахування зросли на 38%;
сектор продажу електроенергії – зростання у 3,6 раза;
оптовий продаж пального – зростання у 3,9 раза.

«Контроль за тіньовими операціями суб’єктів господарювання – це, як відомо, ефективний інструмент збільшення бази оподаткування ПДВ. Водночас наш пріоритет – це попередження платників про наявність ризиків.
Працівниками Західного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків на постійній основі здійснюється аналіз податкових накладних/розрахунків коригування, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних. За результатами вжитих заходів упереджено включення великими платниками податків Західного міжрегіонального управління до складу податкового кредиту сумнівних операцій на загальну суму ПДВ – 53,2 млн гривень», – додала Ірина Короткова.



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