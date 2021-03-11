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НА КОРДОНІ З ПОЛЬЩЕЮ ЗАТРИМАЛИ «ВІТАМІННИЙ БУС»
|Суспільство | 11-03-2021, 14:04
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Мікроавтобус марки «Опель», запакований вітамінами, зупинили вчора увечері, прикордонники Львівського загону на кордоні з Польщею.
Із сусідньої країни транспортний засіб прямував через міжнародний автомобільний пункт пропуску «Краківець». За кермом авто був наш співвітчизник. За попередньою інформацією працівників оперативного підрозділу Львівського прикордонного загону, було прийнято рішення про проведення поглибленої перевірки транспортного засобу. Під час якої, прикордонники спільно з працівниками митниці виявили, в конструктивній порожнині за декоративною обшивкою задніх боковин багажного відділення авто вітаміни торговельний марки “MIVOLIS A-Z DEPOT” німецького виробництва. Усього прикордонники дістали зі сховок 692 упаковок на загальну суму 60 257 грн.
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