Квартирні крадіжки у Бориславі: підозрюваному обрали запобіжний захід Суспільство | 11-03-2021, 15:27 0 117



Суд задоволив клопотання Дрогобицької місцевої прокуратури про обрання 34-річному мешканцю Борислава, якого підозрюють у вчинені крадіжок, поєднаних із проникненням у житло (ч.3 ст.185 КК України), запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.



Встановлено, що чоловік неодноразово проникав через вікна у квартири, звідки викрадав ювелірні вироби, гроші та інші цінні речі.



У ході санкціонованих обшуків було виявлено та вилучено: викрадені речі, спеціальні інструменти для проникнення у приміщення та інші речові докази.



Досудове розслідування здійснюють слідчі Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області.



Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років.



Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.







Пресслужба Львівської обласної прокуратури



