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Квартирні крадіжки у Бориславі: підозрюваному обрали запобіжний захід
|Суспільство | 11-03-2021, 15:27
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Суд задоволив клопотання Дрогобицької місцевої прокуратури про обрання 34-річному мешканцю Борислава, якого підозрюють у вчинені крадіжок, поєднаних із проникненням у житло (ч.3 ст.185 КК України), запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Встановлено, що чоловік неодноразово проникав через вікна у квартири, звідки викрадав ювелірні вироби, гроші та інші цінні речі.
У ході санкціонованих обшуків було виявлено та вилучено: викрадені речі, спеціальні інструменти для проникнення у приміщення та інші речові докази.
Досудове розслідування здійснюють слідчі Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області.
Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Львівської обласної прокуратури
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