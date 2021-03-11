Про застосування РРО/ПРРО сімейними лікарями Суспільство | 11-03-2021, 17:50 0 82



Головне управління ДПС у Львівській області інформує про порядок застосування РРО такою категорією платників, як сімейні лікарі. З 1 січня 2021, відповідно до вимог Податкового кодексу України, при проведенні розрахункових операцій за надані платні послуги у сфері охорони здоров'я, в обов’язковому порядку мають застосовуватися РРО або ПРРО.



Разом з тим, законодавством передбачено, що РРО/ПРРО не застосовуються у разі здійснення розрахунків за надані платні послуги у сфері охорони здоров'я у безготівковій формі (з рахунку на рахунок), через банківські установи, та виключно через сервіси переказу коштів або за допомогою банківських систем дистанційного обслуговування.



Тож, отримання сімейним лікарем коштів на власний рахунок не потребує проведення такої операції через РРО або ПРРО.







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