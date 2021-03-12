Американцям виплатять по 1400 доларів в час пандемії — Байден підписав закон Суспільство | 12-03-2021, 02:37 0 122 Президент США Джо Байден підписав "Американський план порятунку" - антикризовий пакет розміром 1,9 трильйона доларів.



Джерело: сайт Білого дому, Reuters



Деталі: Очікувалося, що президент підпише антикризовий пакет у п’ятницю, 12 березня, але керівник апарату Білого дому Рон Клейн заявив, що ці плани було змінено.



Зазначається, що Байден підписав цей закон перед виступом, на якому він має проголосити річницю початку пандемії COVID-19 та карантину.



Передісторія:



"Американський план порятунку" (American Rescue Plan) — закон, що передбачає виділення $1,9 трильйона для стимулювання національної економіки та бізнесу.

Зокрема, це 400 млрд доларів для виплат платникам податків по 1 400 доларів, 350 млрд доларів на допомогу державним та місцевим органам влади та збільшення фінансування розподілу вакцин.

Аналітики очікують, що заходи призведуть до надшвидкого відновлення економіки Штатів.

Це найбільший в історії США пакет допомоги економіці.