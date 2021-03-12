Бойовики створили "штучну напруженість" біля Золотого, де ведуть якісь роботи Суспільство | 12-03-2021, 10:27 0 74 Протягом минулої доби, 11 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил бойовики 4 рази порушили режим припинення вогню, поранивши українського бійця, а з початку доби 12 березня було одне порушення "тиші".



Джерело: ранкове зведення щодо ситуації в районі ООС станом на 7 ранку 12 березня



Деталі: Від початку поточної доби поблизу населеного пункту Піски збройні формування Російської Федерації відкривали провокаційний вогонь зі стрілецької зброї.



Напередодні, в четвер, у районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід", неподалік Пищевика, противник відкривав вогонь у бік українських позицій з автоматичних станкових гранатометів, а поблизу Талаківки – зі стрілецької зброї.



Російсько-окупаційні війська обстріляли позиції українських захисників неподалік Новозванівки, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".



Окупанти застосували по воїнах ЗСУ гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.



Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав осколкове поранення. Стан його здоров’я - задовільний. Бійця доставили до лікувального закладу, де йому надають необхідну медичну допомогу.



На дії противника бійці ОС дали "адекватну відповідь".



Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.



Дослівно штаб ООС: "Метою дій окупанітв, як і у попередні дні, було провокування Збройних сил України на відкриття вогню у відповідь та подальшого звинувачення в обстрілах населених пунктів та об'єктів цивільної інфраструктури тимчасово окупованих територій".



Зокрема, російські найманці здійснили низку провокацій в районі населених пунктів Золоте 4 та Новозванівка Луганської області, які були спрямовані на реалізацію чергового інформаційного кейсу антиукраїнської спрямованості. У підсумку, створено штучну напруженість навколо ділянки розведення Золоте, в межах якої російсько-окупаційні війська вже другий місяць поспіль проводять роботи невизначеного характеру, про що систематично повідомляється у звітах СММ ОБСЄ.



Українська сторона СЦКК наголошує, що Збройні сили України неухильно дотримуються досягнутих домовленостей щодо припинення вогню та є послідовними у виконанні взятих на себе зобов'язань".