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Будинок для літніх людей загорівся у Києві, минулося без жертв
|Суспільство | 12-03-2021, 10:28
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|У Подільському районі Києва рано-вранці виникла пожежа на покрівлі триповерхової будівлі, де живуть літні люди, вогонь уже загасили без жертв.
Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій
Деталі: 12 березня о 05:51 у Подільському районі по вул. Лісозахисна, 11 б, у трьохповерховій будівлі (розмір 15х10 м) для пристарілих "Срібний вік" на покрівлі виникла пожежа.
О 06:55 пожежу локалізували на площі 100 м2.
О 07:17 пожежу ліквідували.
DSNS.GOV.UA
На об’єкті перебувало 65 осіб похилого віку. Жертв та постраждалих немає.
Підрозділи ДСНС та обслуговуючий персонал із верхніх поверхів евакуювали на перший поверх 80 осіб (із них 65 осіб похилого віку та 15 осіб персоналу).
До гасіння вогню було залучено 35 осіб та 8 одиниць техніки.
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