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Майже 13 тисяч хворих на COVID за добу, на Житомирщині – найбільше
|Суспільство | 12-03-2021, 10:31
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|За добу 11 березня в Україні зафіксували 12 946 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, одужали 4 630 осіб, летальних випадків і госпіталізацій трохи менше, ніж напередодні: госпіталізували 3 843 хворих, не змогли врятувати 230 пацієнтів.
Джерело: статистика міністра охорони здоров'я Максима Степанова
Деталі: Найбільше випадків підтвердилося у Житомирській (1310) і Вінницькій (940) областях, м. Київ (896), Одеській (757), Львівській (704) та Київській (697) областях.
Серед нових хворих 649 дітей та 450 медпрацівників.
Тестувань за минулу добу зробили 100 718, зокрема методом ПЛР – 46 396, методом ІФА – 18 342, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 35 980.
За весь час пандемії в Україні на COVID захворіли 1 438 468 осіб, одужали 1 214 876 осіб, померли 27 915 хворих.
Нагадамо: За кількістю нових хворих Україна 11 березня опинилася на 11 місці у світі (9 084 випадків) – між Росією (9 270) та Угорщиною (8 312).
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