Понад 38 мільйонів гривень екологічного податку надійшло до бюджетів усіх рівнів від платників податків Львівщини Суспільство | 12-03-2021, 12:24 0 73





Як повідомили в Головному управлінні ДПС у Львівській області платники податків Львівщини протягом січня-лютого 2021 року сплатили до державного бюджету України 22,4 млн грн екологічного податку, що у порівняні з відповідним звітним періодом минулого року більше на 3,7 млн грн, або на 19,8 відсотка (січень-лютий 2020 року - 18,7 млн грн). У лютому 2021 року надійшло до державного бюджету від Львівщини 21,6 млн грн, що на 3,8 млн грн, або на 21,3 відс більше, порівнюючи з лютим 2020 року (17,8 млн грн).



Протягом січня-лютого 2021 року платники податків області сплатили до місцевих бюджетів по екологічному податку 16,0 млн грн, що у порівняні з січнем-лютим 2020 року більше на 3,4 млн грн (12,6 млн грн) або на 27,0 відсотка. По екологічному податку за лютий 2021 року надійшло до місцевих бюджетів 15,6 млн грн, що на 3,5 млн грн, або на 28,9 відс більше у порівняні з лютим 2020 року (12,1 млн грн).