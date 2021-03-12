Вирішили перейти на сплату єдиного податку? Подайте про це заяву Суспільство | 12-03-2021, 12:56 0 61





Головне управлінні ДПС у Львівській області нагадує, що підприємці, які вирішили перейти на сплату єдиного податку з II кварталу 2021 року, мають не пізніше ніж 16 березня подати заяву про застосування спрощеної системи оподаткування та розрахунок доходу за попередній календарний рік, що передує рокові переходу на спрощену систему оподаткування.



Попередньо бажано перевірити в Електронному кабінеті наявність податкового боргу, оскільки його відсутність - це одна з передумов застосування спрощеної системи оподаткування.



