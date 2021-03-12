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15 000 доларів США за дозвіл на будівництво автомийки – затримано директора комунального підприємства на Львівщині (ФОТО)
|Суспільство | 12-03-2021, 13:34
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За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури викрито на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди директора спільного комунального підприємства Пустомитівської райради на Львівщині (ч. 3 ст. 368 КК України).
За даними слідства, службовець вимагав від громадянина України неправомірну вигоду в сумі 15 000 дол США за видачу дозволу на будівництво автомийки на об’їзній дорозі Львова, а також за погодження необхідних дозвільних документів керівництвом Управління патрульної поліції у Львівській області.
Під час одержання чергової частини неправомірної вигоди – 7000 дол США директора комунального підприємства затримано у порядку ст. 208 КПК України. Всього він одержав 8800 доларів США.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру, скерування до суду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від посади.
Проводяться першочергові слідчі дії, встановлюються інші особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення.
Заходи з викриття проводилися прокуратурою спільно зі слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, оперативний супровід – Львівським управлінням Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Львівської обласної прокуратури
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