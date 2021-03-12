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Нюанси списання штрафних санкцій
|Суспільство | 12-03-2021, 13:44
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Законом України від 04.12.2020 року № 1072 „Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо соціальної підтримки платників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” передбачено право платників на списання штрафних санкцій та пені. Для реалізації свого права платнику податків необхідно звернутися до контролюючого органу за місцем обліку його податкового боргу із заявою в довільній формі про намір скористатися відповідною нормою Закону №1072-IX. Підлягають списанню штрафні санкції та пеня за умови сплати грошовими коштами, в термін до червня 2021 року включно, основної частини податкового боргу. При цьому платник податків повинен забезпечити своєчасну і в повному обсязі сплату поточних податкових зобов’язань.
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