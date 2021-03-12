Майже 3 млн гривень акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів надійшло до державного бюджету від Львівщини Суспільство | 12-03-2021, 14:49 0 85





Як повідомили в Головному управлінні ДПС у Львівській області, протягом січня-лютого 2021 року до загального фонду Державного бюджету України платниками податків Львівщини сплачено майже 3 млн грн акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів.



У лютому 2021 року надходження до загального фонду державного бюджету акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів становлять 1,28 млн гривень.





