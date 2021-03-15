Під час протестів у М'янмі загинули щонайменше 39 людей Суспільство | 15-03-2021, 01:47 0 199 У промисловому передмісті М'янми під час мітингів силовики вбили щонайменше 22 протестуючих, в інших місцях загинули 16 мітингарів і один поліцейський.



Джерело: Reuters



Деталі: Ще 16 учасників акцій протесту було вбито в інших місцях, також загинув один поліцейський. Цей день став найкривавішим після перевороту 1 лютого.



Посольство Китаю заявило, що чимало китайських співробітників були поранені та потрапили в пастку в результаті підпалів швейних фабрик невідомими у промисловому передмісіті. Дипломати закликали М'янму захистити китайське майно та громадян.



За повідомленням місцевих ЗМІ, коли шквал диму піднімався з промислової зони, силовики відкрили вогонь по протестуючих у передмісті, де проживають мігранти з усієї країни.



"Це було жахливо. На моїх очах людей розстрілювали. Це ніколи не залишить мою пам'ять", - сказав один із фоторепортерів, який став очевидцем кривавих подій.



Передісторія:



Військові 1 лютого захопили владу у М’янмі та затримали лідерку країни, лауреатку Нобелівської премії миру Аун Сан Су Чжі та інших лідерів держави.

Ввечері у неділю, 14 лютого, у великі міста М'янми заїхали колони бронетехніки та вантажівок з військовими.

Щонайменше 38 людей загинули 3 березня під час протестів у М'янмі, наголошують в ООН.

У М'янмі в ході акцій протесту проти військового перевороту в суботу, 13 березня, загинули щонайменше сім протестувальників.