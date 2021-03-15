|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Під час протестів у М'янмі загинули щонайменше 39 людей
|Суспільство | 15-03-2021, 01:47
| 0 199
|
|У промисловому передмісті М'янми під час мітингів силовики вбили щонайменше 22 протестуючих, в інших місцях загинули 16 мітингарів і один поліцейський.
Джерело: Reuters
Деталі: Ще 16 учасників акцій протесту було вбито в інших місцях, також загинув один поліцейський. Цей день став найкривавішим після перевороту 1 лютого.
Посольство Китаю заявило, що чимало китайських співробітників були поранені та потрапили в пастку в результаті підпалів швейних фабрик невідомими у промисловому передмісіті. Дипломати закликали М'янму захистити китайське майно та громадян.
За повідомленням місцевих ЗМІ, коли шквал диму піднімався з промислової зони, силовики відкрили вогонь по протестуючих у передмісті, де проживають мігранти з усієї країни.
"Це було жахливо. На моїх очах людей розстрілювали. Це ніколи не залишить мою пам'ять", - сказав один із фоторепортерів, який став очевидцем кривавих подій.
Передісторія:
Військові 1 лютого захопили владу у М’янмі та затримали лідерку країни, лауреатку Нобелівської премії миру Аун Сан Су Чжі та інших лідерів держави.
Ввечері у неділю, 14 лютого, у великі міста М'янми заїхали колони бронетехніки та вантажівок з військовими.
Щонайменше 38 людей загинули 3 березня під час протестів у М'янмі, наголошують в ООН.
У М'янмі в ході акцій протесту проти військового перевороту в суботу, 13 березня, загинули щонайменше сім протестувальників.
|
|