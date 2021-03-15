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У США через хуртовини скасували понад 2 тисячі авіарейсів
|Суспільство | 15-03-2021, 09:08
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|Понад дві тисячі рейсів скасували у штаті Колорадо через сильні хуртовини.
Джерело: Fox News
Деталі: У неділю через негоду скасували всі авіарейси, за вихідні – понад 2 тисячі рейсів.
Напередодні Національна служба погоди попередила про снігопади.
Загалом у деяких районах за ніч на суботу випало понад 20 сантиметрів снігу, а до ранку понеділка прогнозували – понад 60.
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