У США через хуртовини скасували понад 2 тисячі авіарейсів Суспільство | 15-03-2021, 09:08 0 93 Понад дві тисячі рейсів скасували у штаті Колорадо через сильні хуртовини.



Джерело: Fox News



Деталі: У неділю через негоду скасували всі авіарейси, за вихідні – понад 2 тисячі рейсів.



Напередодні Національна служба погоди попередила про снігопади.



Загалом у деяких районах за ніч на суботу випало понад 20 сантиметрів снігу, а до ранку понеділка прогнозували – понад 60.