Бойовики на Донбасі 13 разів гатили по позиціях ЗСУ Суспільство | 15-03-2021, 09:22 0 73 За добу 14 березня в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксували 13 порушень режиму припинення вогню.



Джерело: Штаб ООС у Facebook



Деталі: Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", біля населеного пункту Південне, противник вів вогонь з мінометів 82-го калібру, великокаліберних кулеметів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.



Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Збройних Сил України отримав кульове поранення.



Захиснику оперативно надали першу медичну допомогу та доставили до лікувального закладу. Стан здоров’я українського військового – задовільний.



Неподалік Катеринівки російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.



Поблизу населеного пункту Луганське ворог вів обстріл позицій ЗСУ з великокаліберних кулеметів, а біля селища Троїцьке – ще й з автоматичних станкових та протитанкових гранатометів.



В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї неподалік селища Лебединське.



Поблизу населених пунктів Опитне та Авідіївка бойовикиздійснили обстріл у бік українських позицій, застосувавши підствольні гранатомети, а поблизу Пісків – ще й ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.



Окрім цього, в районі населеного пункту Гнутове окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.



Українські захисники на дії противника відкривали вогонь у відповідь.



У штабі ООС зазначають, що противник збільшив кількість прицільних обстрілів позицій ЗСУ.



Від початку поточної доби, 15 березня, обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил контрольована українськими воїнами, порушень режиму тиші не зафіксовано.



Передісторія:



Станом на вечір 14 березня збройні формування РФ 9 разів обстріляли підрозділи українських військових, одного воїна поранено.