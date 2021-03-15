НЕВДАЛА ПОДОРОЖ ДО ЄС Суспільство | 15-03-2021, 10:00 0 86





Незаконно потрапити до Польщі мав на меті громадянин Туреччини.

Охоронці кордону вмить затримали мандрівника та з’ясували, що він є громадянином Туреччини. Чоловік мав при собі паспортні документи, однак державний кордон вирішив перетнути у незаконний спосіб. Крім того, чоловік повідомив прикордонникам, що надалі планував продовжити свою мандрівку до країн ЄС, також нелегально.



Іноземця доставили у прикордонний підрозділ для проведення перевірочних заходів та прийняття стосовно порушника правового рішення і притягнення до відповідальності за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Мандрівника помістили до пункту тимчасового тримання.



Прикордонниками Львівського загону у 2020 році за незаконне перетинання або спробу незаконного перетинання державного кордону України було затримано більш ніж 140 громадян Туреччини.

