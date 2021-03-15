Виробництво фальсифікованого алкоголю: вилучено понад 4 тонни спирту Суспільство | 15-03-2021, 12:33 0 56



За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури проведено обшуки у приміщеннях на території Радехівського, Кам‘янка-Бузького районів Львівської області за фактом незаконного виробництва підакцизної продукції, яку збували через мережу роздрібної торгівлі у регіоні (ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України).



Встановлено, що кілька мешканців Львівської області в будинку одного з них налагодили виробництво фальсифікованого алкоголю із підробленими марками акцизного податку.



У ході обшуків в оселях осіб, причетних до протиправної діяльності, а також у місцях зберігання, виробництва та реалізації спиртовмісної продукції та транспортних засобах вилучено: майже 4,4 т спирту, 18 л спиртосуміші, орієнтовною вартістю на чорному ринку близько 300 тис грн, а також готівку в сумі 320 тис грн, майже 11 тис доларів США та 2 тис євро.



Наразі тривають першочергові слідчі дії, вирішується питання про повідомлення про підозру фігурантам та обрання їм запобіжних заходів. Встановлюється причетність до скоєння цих кримінальних правопорушень інших осіб.



Заходи з викриття здійснювалися прокуратурою спільно зі слідчими слідчого управління Головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області за матеріалами Управління Служби безпеки України у Львівській області.



Санкції статей передбачають максимальне покарання у вигляді позбавлення волі до 7 років.



Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.



Пресслужба Львівської обласної прокуратури