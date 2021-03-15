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Виробництво фальсифікованого алкоголю: вилучено понад 4 тонни спирту

Суспільство | 15-03-2021, 12:33Коментарів: 0 0 Переглядів: 56 56    
Виробництво фальсифікованого алкоголю: вилучено понад 4 тонни спирту

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури проведено обшуки у приміщеннях на території Радехівського, Кам‘янка-Бузького районів Львівської області за фактом незаконного виробництва підакцизної продукції, яку збували через мережу роздрібної торгівлі у регіоні (ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України).

Встановлено, що кілька мешканців Львівської області в будинку одного з них налагодили виробництво фальсифікованого алкоголю із підробленими марками акцизного податку.

У ході обшуків в оселях осіб, причетних до протиправної діяльності, а також у місцях зберігання, виробництва та реалізації спиртовмісної продукції та транспортних засобах вилучено: майже 4,4 т спирту, 18 л спиртосуміші, орієнтовною вартістю на чорному ринку близько 300 тис грн, а також готівку в сумі 320 тис грн, майже 11 тис доларів США та 2 тис євро.

Наразі тривають першочергові слідчі дії, вирішується питання про повідомлення про підозру фігурантам та обрання їм запобіжних заходів. Встановлюється причетність до скоєння цих кримінальних правопорушень інших осіб.

Заходи з викриття здійснювалися прокуратурою спільно зі слідчими слідчого управління Головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області за матеріалами Управління Служби безпеки України у Львівській області.

Санкції статей передбачають максимальне покарання у вигляді позбавлення волі до 7 років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Львівської обласної прокуратури
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