|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Виробництво фальсифікованого алкоголю: вилучено понад 4 тонни спирту
|Суспільство | 15-03-2021, 12:33
| 0 56
|
За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури проведено обшуки у приміщеннях на території Радехівського, Кам‘янка-Бузького районів Львівської області за фактом незаконного виробництва підакцизної продукції, яку збували через мережу роздрібної торгівлі у регіоні (ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України).
Встановлено, що кілька мешканців Львівської області в будинку одного з них налагодили виробництво фальсифікованого алкоголю із підробленими марками акцизного податку.
У ході обшуків в оселях осіб, причетних до протиправної діяльності, а також у місцях зберігання, виробництва та реалізації спиртовмісної продукції та транспортних засобах вилучено: майже 4,4 т спирту, 18 л спиртосуміші, орієнтовною вартістю на чорному ринку близько 300 тис грн, а також готівку в сумі 320 тис грн, майже 11 тис доларів США та 2 тис євро.
Наразі тривають першочергові слідчі дії, вирішується питання про повідомлення про підозру фігурантам та обрання їм запобіжних заходів. Встановлюється причетність до скоєння цих кримінальних правопорушень інших осіб.
Заходи з викриття здійснювалися прокуратурою спільно зі слідчими слідчого управління Головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області за матеріалами Управління Служби безпеки України у Львівській області.
Санкції статей передбачають максимальне покарання у вигляді позбавлення волі до 7 років.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Львівської обласної прокуратури
|
|