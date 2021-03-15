До місцевих бюджетів Львівщини сплачено майже 61 млн грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки Суспільство | 15-03-2021, 12:34 0 74





Протягом січня-лютого 2021 року юридичні особи, які перебувають на обліку в Головному управлінні ДПС у Львівській області, сплатили до місцевих бюджетів Львівщини 60,9 млн грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, що у порівняні з аналогічним періодом минулого року більше на 8,6 млн грн ( 52,3 млн грн). У лютому 2021 року до місцевих бюджетів Львівщини надійшло 12,9 млн грн податку, що у порівняні з лютим 2020 року більше на 3,8 млн грн (9,1 млн грн).





