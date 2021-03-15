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Припинено діяльність конвертаційного центру з оборотом близько 1,7 млрд грн

Суспільство | 15-03-2021, 12:36Коментарів: 0 0 Переглядів: 58 58    

Припинено діяльність конвертаційного центру з оборотом близько 1,7 млрд грн
За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури припинено діяльність центру мінімізації податкових платежів на території Львова (ч.3 ст.212 КК України).

Встановлено, що ряд пов'язаних підприємств, шляхом проведення імпортних операцій з придбання продовольчих товарів, формували податковий кредит, при цьому реалізовуючи їх за готівку без фактичного відображення в податковому та бухгалтерському обліках. У подальшому, через підробку фінансово-господарської документації, відображалася «безтоварна» реалізація ввезеного товару та безпідставно формувався податковий кредит для «ризикових» суб’єктів господарської діяльності.

Загальний оборот підприємств, залучених до протиправної діяльності, за період 2019-2020 років становив близько 1,7 млрд грн.

У ході проведення 5 обшуків у офісних приміщеннях, що входили до складу конвертаційного центру, вилучено 5 млн грн необлікованих готівкових коштів, 102 печатки юридичних осіб, комп’ютерну техніку та «чорнову бухгалтерію».

Заходи з викриття здійснювалися прокуратурою спільно з працівниками слідчого та оперативного управлінь Головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 15000 до 25000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Львівської обласної прокуратури
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