Припинено діяльність конвертаційного центру з оборотом близько 1,7 млрд грн Суспільство | 15-03-2021, 12:36 0 58



За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури припинено діяльність центру мінімізації податкових платежів на території Львова (ч.3 ст.212 КК України).



Встановлено, що ряд пов'язаних підприємств, шляхом проведення імпортних операцій з придбання продовольчих товарів, формували податковий кредит, при цьому реалізовуючи їх за готівку без фактичного відображення в податковому та бухгалтерському обліках. У подальшому, через підробку фінансово-господарської документації, відображалася «безтоварна» реалізація ввезеного товару та безпідставно формувався податковий кредит для «ризикових» суб’єктів господарської діяльності.



Загальний оборот підприємств, залучених до протиправної діяльності, за період 2019-2020 років становив близько 1,7 млрд грн.



У ході проведення 5 обшуків у офісних приміщеннях, що входили до складу конвертаційного центру, вилучено 5 млн грн необлікованих готівкових коштів, 102 печатки юридичних осіб, комп’ютерну техніку та «чорнову бухгалтерію».



Заходи з викриття здійснювалися прокуратурою спільно з працівниками слідчого та оперативного управлінь Головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області.



Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 15000 до 25000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.



Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.



Пресслужба Львівської обласної прокуратури



