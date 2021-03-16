ПРИКОРДОННИКИ МУКАЧІВСЬКОГО ЗАГОНУ ВШАНУВАЛИ ГЕРОЇВ КАРПАТСЬКОЇ СІЧІ Суспільство | 15-03-2021, 19:43 0 118



82-у річницю з дня проголошення Карпатської України відзначили сьогодні прикордонники Мукачівського загону.



За загиблими в 1939 році у бою на Красному полі Героями, сьогодні в управлінні загону військовий капелан, протоієрей Віктор Худяк відслужив заупокійну літію. Крім того військовослужбовці відділу інспекторів «Велятино» здійснили покладання квітів до Хреста, встановленого на честь загиблих захисників Карпатської України у Меморіальному парку „Красне поле” поблизу м. Хуст.



З 2018 року Мукачівський прикордонний загін носить ім’я героїв Карпатської Січі. Варто зауважити, що військовослужбовці загону трепетно шанують пам’ятні події у багатовіковій історії українського державотворення.



Подвиг відважних бійців «Карпатської Січі», які протягом кількох днів мужньо протистояли переважаючим силам ворога, став прикладом одвічного прагнення нашого народу до встановлення української державності.



