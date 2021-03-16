ЗБЕРЕЖІТЬ ДАНИЙ ДОПИС ТА ПОДІЛІТЬСЯ З ТИМИ, ХТО ЗБИРАЄТЬСЯ У ПОДОРОЖ!...

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Суспільство | 16-03-2021, 02:29Коментарів: 0 0 Переглядів: 85 85    

⚠ТУТ – ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО УМОВ ПЕРЕТИНУ КОРДОНУ В ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ І НЕ ТІЛЬКИ
Шановні читачі! З метою підвищення безпеки, швидкості та вашого комфорту під час перетинання кордону, нагадуємо деякі обов’язкові вимоги щодо в’їзду в Україну та умови в’їзду до інших країн, в тому числі з урахуванням карантинних обмежень викликаних поширенням COVID-19.
☝ Громадяни України, які планують виїзд за межі території України, повинні врахувати наступну інформацію:
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