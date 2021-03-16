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На платних камерах СІЗО заробили майже 2,8 мільйона гривень
|Суспільство | 16-03-2021, 09:56
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|На платних камерах з покращеними побутовими умовами слідчі ізолятори в Україні заробили 2 795 326 гривень.
Джерело: Міністерство юстиції України у Facebook
Деталі: За даними, Мін'юсту, усі кошти, зароблені в ході експериментального проєкту на платних камерах, спрямовують на ремонт безкоштовних камер слідчих ізоляторів.
На початок березня цього року оновлено 39 безкоштовних камер на 280 місць.
Передісторія:
В одеському та миколаївському слідчих ізоляторах на початку серпня 2020 року почали працювати платні камери.
З 8 травня 2020 року в Київському СІЗО запрацювали камери з поліпшеними побутовими умовами для ув’язнених, але за них доведеться платити.
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