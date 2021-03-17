|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Російські найманці 10 разів обстріляли українські позиції
|Суспільство | 16-03-2021, 09:58
| 0 122
|
|За добу 15 березня в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню.
Джерело: Штаб ООС у Facebook
Деталі: Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід", у передмісті населених пунктів Верхньоторецьке та Водяне, що на Приазов’ї, противник відкривав вогонь у бік позицій українських захисників із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм та 120 мм, а також гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
Неподалік населених пунктів Лебединське та Трудівське російсько-окупаційні війська вели обстріл із великокаліберних кулеметів та автоматичних станкових гранатометів.
Поблизу селища Гнутове окупанти застосували ручний протитанковий гранатомет, а біля Мар’їнки – стрілецьку зброю.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ", біля містечка Південне, ворог здійснив обстріл з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
На обстріли противника українські воїни відкривали вогонь у відповідь.
Бойових втрат серед бійців ЗСУ немає.
Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації на непідконтрольній території.
Станом на 7 годину ранку 16 березня обстрілів не зафіксовано.
Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню.
|
|