Стартував уже четвертий конкурс освітніх, культурних та медійних обмінів Суспільство | 16-03-2021, 10:56 0 116 Асоціація «Єврорегіон Карпати – Україна» у співпраці з Львівською та Закарпатською обласними радами розпочинають четвертий конкурсний набір Програми підтримки міжрегіональної співпраці «Змінимо країну разом», який передбачає культурні, освітні та медійні обміни. Участь у конкурсі можуть взяти заклади освіти, культури, засоби масової інформації, громадські організації, органи місцевого самоврядування та районні державні адміністрації з Львівської та Закарпатської областей. Зауважимо, що цьогоріч Закарпатська область вперше долучається до фінансування проєктів в межах Програми.



«Результати реалізації Програми «Змінимо країну разом» з року в рік показують свою важливість і головне – дієвість. Підтвердженням цьому є 99 втілених проєктів на загальну суму понад 6 млн грн, майже 3000 учасників заходів проєктів та найважливіше – спільні плани подальшої співпраці. Нам приємно, що цього року не лише представники Львівщини зможуть брати участь у конкурсі. За підтримки голови Закарпатської обласної ради Олексія Петрова, тепер освітяни, медійники, працівники сфери культури Закарпаття своїми проєктами теж об‘єднуватимуть нашу країну. Це важливий крок, що відкриє ще більше можливостей для розвитку співпраці між областями» - зазначила виконавча директорка Асоціації Галина Литвин.



Особливістю конкурсного набору 2021 є також і розширення географії дії Програми. «Знакова Програма, яка цього року виходить на новий рівень. Тепер окрім Львівщини, Луганщини і Донеччини, учасниками спільних проєктів можуть бути представники Харківської, Запорізької, Дніпропетровської, Сумської та Закарпатської областей. Радіємо, що спільна мета об’єднує нашу країну» - наголошує голова Львівської обласної ради Ірина Гримак.



Термін подачі заявок – до 30 квітня 2021 року. Максимальний розмір гранту на реалізацію проєктів складає 100 000 грн. Обов’язковою умовою конкурсу є наявність власного внеску заявників – не менше 10 %.



Деталі конкурсу за посиланням: https://cutt.ly/obminy2021



Довідково.



Конкурси освітніх, культурних і медійних обмінів у рамках Програми «Змінимо країну разом» реалізуються з 2018 року як ініціатива Асоціації «Єврорегіон Карпати – Україна», підтримана Львівською обласною радою, Львівською і Луганською обласними державними адміністраціями. У 2020 році до Програми долучилась Донецька обласна державна адміністрація - обласна військово-цивільна адміністрація. Адміністрування Програми здійснює Асоціація «Єврорегіон Карпати – Україна». Метою програми є подолання стереотипів та зміцнення загальноукраїнської єдності. Загалом за 3 роки в рамках Програми реалізовано 99 проєктів: 48 освітніх, 36 культурних та 15 медійних.В рамках конкурсного набору у 2021 році планується підтримати близько 20 проєктів.