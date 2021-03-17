Платники податків міста Львова за січень – лютий 2021 року отримали 4729 адміністративних послуг Суспільство | 16-03-2021, 12:07 0 132

За січень – лютий 2021 року працівниками Львівської державної податкової інспекції надано 4729 адміністративних послуг (у лютому – 2800), в тому числі Центром обслуговування платників - 3354 адміністративних послуги (у лютому – 2058), в електронній формі – 1375 послуг (у лютому - 742). Платники податків звертались за отриманням таких адміністративних послуг:

- видача картки платника податків, внесення до паспорта громадянина України (у формі книжечки) даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків – 2392, в т.ч. у лютому - 1482;

- видача відомостей з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків – 300, в т.ч. у лютому - 198;

- реєстрація реєстратора розрахункових операцій – за січень – лютий 2021 року - 540, (у лютому – 281), в тому числі Центром обслуговування платників - 156 (у лютому - 96) адміністративних послуг, в електронній формі - 384 (у лютому - 185).

- реєстрація книги обліку розрахункових операцій – за січень – лютому 2021 року - 1057, (у лютому – 579), в тому числі Центром обслуговування платників - 457 (у лютому – 235) адміністративних послуг, в електронній формі - 600 (у лютому - 344).

- реєстрація розрахункових книжок – за січень – лютий 2021 року - 438, (у лютому – 260), в тому числі Центром обслуговування платників - 47 (у лютому – 47) адміністративних послуг, в електронній формі - 391 (у лютому - 213).

Для оперативного розв`язання проблемних питань, що виникають у платників податків та громадян, працює приймальня громадян. Прийом громадян проводиться відповідно до графіка.

Нагадуємо, що надання адміністративних та інших послуг суб’єктам звернень в Центрах обслуговування платників ГУ ДПС у Львівській області відбувається з врахуванням обмежень, встановлених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19.



