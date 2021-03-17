Ірина Короткова, в.о. начальника Західного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків про надходження до Державного бюджету протягом двох місяців 2021 року: Суспільство | 16-03-2021, 12:08 0 139

Понад 1 297 млн грн сплатили великі платники податків Західної України до Державного бюджету за січень - лютий цього року.

Це на 41,5 млн грн перевищує рівень аналогічного періоду минулого року (1 255,3 млн грн).

При цьому зростання надходжень податку на додану вартість проти січня-лютого 2020 року становить 75,0 млн грн або майже 10% (з 876,2 млн грн до 961,2 млн грн).

Понад те, у лютому 2021 року було зафіксовано зростання збору податку на додану вартість як до лютого минулого року – на 73,0 млн грн (16,6%), так і до січня цього року – на 62,3 млн грн або (13,9%).

Сьогодні Західне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків працює як відкрита та сучасна податкова служба, яка надає якісні та зручні послуги платникам.

Попри повну нетерпимість до корупції, податкових скруток та «оптимізаторів», тут сповідують принципи партнерського ставлення до платників.

Консультанти-координатори системно і завчасно попереджають платників про наявні ризики і про їх сумнівних контрагентів. Завдяки цьому сумлінні підприємства убезпечені від порушень законодавства і зайвих перевірок.

«Натомість зростання сум сплаченого ПДВ свідчить про те, що для бізнесу такий підхід є зрозумілим та комфортним», – наголосила в.о. начальника Західного міжрегіонального Управління ДПС по роботі з ВПП Ірина Короткова.







