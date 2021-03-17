Підприємці – фермери та 4 група платників єдиного податку Суспільство | 16-03-2021, 17:38 0 83



Головне управління ДПС у Львівській області роз’яснює щодо оподаткування підприємців-платників єдиного податку.



До четвертої групи платників єдиного податку відносяться виробники сільськогосподарської продукції як юридичні особи так і фізичні особи – підприємці.



Юридичні особи можуть сплачувати єдиний податок за умови, що за попередній календарний рік частка с/г продукції складає понад 75 відсотків.



Для фізичних осіб – підприємців, що можуть бути платниками єдиного податку четвертої групи є ряд передумов.



Такі підприємці повинні здійснювати діяльність виключно в межах фермерського господарства відповідно до Закону України «Про фермерське господарство», провадити діяльність лише за місцем податкової адреси та без найманих працівників. Площа їх сільгоспугідь може бути не менше 2-ох та не більше 20 гектарів. Членами такого фермерського господарства можуть бути лише члени сім’ї підприємця-фермера.



Об’єктом оподаткування для платників єдиного податку четвертої групи є площа сільськогосподарських угідь.



Детальніше: ст. 291-292 ПКУ