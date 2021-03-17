Оновлено правила надсилання ППР Суспільство | 16-03-2021, 18:34 0 80

Західне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків повідомляє, що наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2020 р. №846, зареєстрованим в Міністерстві юстиції від 22.02.2021 р. за №222/35844, викладено у новій редакції Порядок надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків.

Таким чином Порядок приведено у відповідність до норм Податкового кодексу України у зв’язку з прийняттям Закону №466-IX, Закону №190-IX, Закону №2155-VIII, Закону №909-VIII та інших нормативно-правових актів, зокрема, в частині:

доповнення підстав, у разі встановлення яких за результатами перевірки контролюючим органом надсилається (вручається) платнику податків податкове повідомлення-рішення, розширення інформації, яка повинна міститись у податкових повідомленнях-рішеннях, прийнятих за результатами документальної перевірки, визначення інформації, яка повинна міститись у Єдиному реєстрі податкових повідомлень-рішень, уніфікації норм щодо надсилання (вручення) платнику податків податкових повідомлень-рішень;

граничного строку сплати грошового зобов’язання, протягом якого платник податків зобов’язаний сплатити нараховані суми грошових зобов’язань;

прийняття за результатами перевірок, що були розпочаті до 1 січня 2021 року, податкових повідомлень-рішень, а також їх оскарження за правилами ПКУ, що діяли до 1 січня 2021 року. За перевірками, які будуть розпочаті після 1 січня 2021 року, документом передбачено прийняття податкових повідомлень-рішень та їх оскарження за правилами, що будуть діяти після 1 січня 2021 року;

відображення у формах податкових повідомлень-рішень інформації щодо права платника податків подати скаргу разом з клопотанням про поновлення пропущеного строку на подання скарги в адміністративному порядку та копіями підтвердних документів поважності причин його пропуску;

використання єдиного рахунку з 1 січня 2021 року. Включено до відповідних форм податкових повідомлень-рішень посилання на єдиний рахунок одержувача та умови сплати коштів на ці рахунки.

Крім того, збільшилась кількість форм ППР (було 14, стало 30), які викладено у додатках до Порядку.

Наказ № 846 опубліковано в Офіційному віснику №17 від 05.03.2021 р. і набирає чинності через 15 днів з дня його офіційного опублікування, тобто з 20.03.2021 р.





