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В трьох салонах США сталася стрілянина, щонайменше семеро людей загинули
|Суспільство | 17-03-2021, 08:04
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|В салонах в американській Атланті та передмісті сталися три стрілянини, у результаті яких загинули щонайменше семеро людей.
Джерело: The Associated Press, CNN
Деталі: Дві стрілянини відбулися в спа-салонах в Атланті, що знаходяться через дорогу один від одного. Було вбито чотирьох жінок. Ще одна стрілянина сталася в масажному салоні в окрузі Черокі на північ від Атланти, де троє людей були вбиті, ще двоє отримали поранення.
CNN уточнює, що на місці стрілянини в Черокі загинули двоє, ще три людини були госпіталізовані з пораненнями. У лікарні дві з них померли. Відтак загальна кількість загиблих сягає 8.
За кілька годин правоохоронці затримали підозрюваного в стрільбі в Черокі – зазначається, що це 21-річний Роберт Аарон Лонг з Вудстока.
Повідомляється, що поки нема жодних вказівок на мотив. Посадовці округу Черокі розповіли, що поки невідомо, чи пов'язані ці події одна з одною, але вони розглядають таку можливість.
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