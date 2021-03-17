З 17 березня почнуть діяти нові штрафи за порушення ПДР Суспільство | 17-03-2021, 08:57 0 91 З середи 17 березня в Україні почнуть діяти нові штрафи за порушення дорожнього руху.



Джерело: заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, якого цитує "Укрінформ"



Деталі: Зазначається, що почне діяти ухвалений 16 лютого закон. Ним, зокрема:



відновлюється і збільшується відповідальність за керування авто напідпитку від 17 тисяч грн за перший випадок до 51 тис. грн з позбавленням водійських прав на 10 років. За третій випадок - конфіскація авто;

посилюється кримінальна відповідальність за порушення ПДР, вчинене в стані алкогольного чи іншого сп'яніння, що спричинило тяжкі наслідки;

збільшується штраф за перевищення швидкості руху більш як на 50 км/год (з 510 до 3400 грн), за залишення місця ДТП – з 255 до 3400 грн з позбавленням права керування ТЗ на строк 1-2 роки або без такого;

збільшується штраф за керування або передачу керування ТЗ особою, яка не має права ним керувати, – з 510 до 3400 грн, а повторне протягом року – 40800 грн з позбавленням права керування ТЗ на строк від 5 до 7 років (можливе також оплатне вилучення ТЗ);

збільшується штраф за керування ТЗ особою, яка була позбавлена такого права, з 510 до 20 400 грн, а повторне протягом року – 40 800 грн з позбавленням права керування ТЗ на строк від 5 до 7 років (можливе також оплатне вилучення ТЗ).