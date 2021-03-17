Житель Самбора отримав вирок за махінації на виборах Суспільство | 17-03-2021, 09:11 0 139



Закінчено судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо 38-річного жителя Самбора, якого обвинувачували у фальсифікації виборчої документації (ч.1 ст.158-3 КК України).



Як ми інформували раніше (https://lviv.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=287605&fp=20), під час проведення місцевих виборів у жовтні 2020 року обвинувачений був головою однієї з виборчих комісій Самбірського району і, хоча голосування ще не закінчилось і не відбулося підсумкове засідання ДВК, він підписав 12 примірників протоколу про підрахунок голосів виборців.



Суд підтримав обґрунтовану позицію прокурорів Самбірської місцевої прокуратури, визнав самбірчанина винним та призначив покарання - позбавлення волі на 2 роки у тому числі з позбавленням права займатися діяльністю, пов’язаною з роботою виборчих комісій строком на 5 років, з іспитовим терміном 1 рік.



Пресслужба Львівської обласної прокуратури